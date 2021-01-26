أمانة اللجان الضريبية تنشر مدونة المبادئ الزكوية والضريبية

ضمن سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها وزيادة الثقة

نشرت الأمانة العامة للجان الضريبية على موقعها الإلكتروني، مدونة القرارات والمبادئ الصادرة عن اللجنة الاستئنافية الزكوية والضريبية للأعوام 1434هـ حتى 1439هـ، ضمن سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها ومد جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين لتعزيز التوعية والشفافية.

يأتي نتاج هذه المدونة؛ بعد تحليل أكثر من 1600 قرار قضائي أصدرتها اللجان الزكوية والضريبية خلال المدة الزمنية المنشورة، وذلك بتحرير قرارات اللجان النهائية ومن ثم فهرستها موضوعياً.

وتتضمن القرارات، مبادئ استقر عليها قضاء اللجان لتُشكل وسيلة فعالة للجان المختصة، لتحقيق الاستقرار والاتساق في قراراتها، الذي يسهم بدوره في تعزيز قدرة أعضاء اللجان والباحثين والمستشارين لدى الأمانة العامة على اختيار وتحديد الموقف القانوني الصحيح وعدم التباين في الدراسات والقرارات مع اتفاق الوقائع، كما تثري الوعي الزكوي والضريبي لدى عموم الباحثين والمهتمين في المجال.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية، المتعاملين، إلى التعرف على مزيدٍ من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني https://gstc.gov.sa أو حساب "الأمانة" على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).