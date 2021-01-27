"أرفى" تنظم ملتقى "تباين" بمشاركة 4 متحدثين.. السبت المقبل

يستعرضون الأنواع المختلفة لمرض التصلب على مدى ساعة ونصف

تنظم جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية ملتقى "تباين"، تحت رعاية التجمع الصحي الأول بالمنطقة، مساء السبت المقبل، في غرفة الشرقية، بمشاركة أربعة متحدثين من داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد بالشرقية فاطمة الزهراني، أن برنامج "تباين" هو لقاء يُبَث على "اليوتيوب" نستضيف فيه كلًّا من الدكتور ماجد العبدلي استشاري طب الأعصاب والأعصاب الطرفية وأمراض العضلات بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، والدكتور أنس الدحيلان استشاري مخ وأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، والدكتور عبدالله سعيد العمري طبيب مخ وأعصاب الأطفال بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أستاذ مساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور أحمد بن عبدالعزيز أبو لبن أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز واستشاري مناعة وتخطيط المخ والأعصاب في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وقالت: ضيوف الملتقى سوف يتحدثون عن أنواع التصلب المختلفة "التصلب العصبي المتعدد، التصلب الجانبي الضموري، والتصلب الحدبي"؛ وذلك في لقاء يمتد إلى ساعة ونصف.

وأضافت "الزهراني": الملتقى يهدف إلى توضيح الفروقات والاختلافات ما بين التصلب والمصابين به، والتدخلات العلاجية الخاصة بكل مرض، وكذلك مناقشة المستجدات العلاجية الحديثة.

وأردفت: الجمعية ستواصل تنفيذ برامجها وأنشطتها التي من شأنها خدمة مرضى التصلب المتعدد في المنطقة الشرقية والمملكة، وتقديم المساندة والتأهيل، إضافة إلى تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية، وتوقيع الشراكات المجتمعية التي تعزز رفع مستوى الخدمة المقدمة لمرضى التصلب.