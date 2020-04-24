بيش 16.. تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان

24 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وسجلت محافظة بيش، 16 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالة، كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان.

وكان عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، قد وصل بمنطقة جازان أمس الأول، إلى 24 حالة تعافٍ وفق المؤشر المخصص لحالات كورونا.

ووفقًا للتقارير؛ فإن الحالات المسجلة هي: 26 بمدينة جازان، ١٧ في بيش، و8 بصامطة، و4 بصبيا، ومثلها بالطوال، وواحدة في العارضة.