"ماركا": تشيلسي سيواجه مأزقًا حين يلتقي "الهلال" و"جارديم"يعد بالمفاجأة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الهلال سيمثل تحدياً كبيراً أمام تشيلسي حين يلتقيان في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة إن ما فعله الهلال بالجزيرة الإماراتي سيكون تهديد جدّي للفريق الإنجليزي الشهير حيث قالت إن الفريق السعودي عبارة عن ماكينة أهداف لا تهدأ.

وقالت الصحيفة إن الفوز بستة أهداف لهدف هو الفوز الأكبر في تاريخ البطولة وأن الفريق الهلالي يملك في صفوفه كوكبة من النجوم.

وتحدثت الصحيفة عن أن هجوم الهلاليين مرصّع بالنجوم مثل إيغالو وموسى ماريجا وأندريه كاريلو وميشيل وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا.

كما تحدثت الصحيفة عن المدرب البرتغالي جارديم التي قالت عنه أنه كتب التاريخ سابقاً مع موناكو وأنه يثق في قدرة فريقه السعودي على إحداث المفاجأة.

الهلال تشيلسي كأس العالم للأندية

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07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 10:30 PM

"ماركا": تشيلسي سيواجه مأزقًا حين يلتقي "الهلال" و"جارديم"يعد بالمفاجأة

محمد السيّد

الرياض

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قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الهلال سيمثل تحدياً كبيراً أمام تشيلسي حين يلتقيان في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة إن ما فعله الهلال بالجزيرة الإماراتي سيكون تهديد جدّي للفريق الإنجليزي الشهير حيث قالت إن الفريق السعودي عبارة عن ماكينة أهداف لا تهدأ.

وقالت الصحيفة إن الفوز بستة أهداف لهدف هو الفوز الأكبر في تاريخ البطولة وأن الفريق الهلالي يملك في صفوفه كوكبة من النجوم.

وتحدثت الصحيفة عن أن هجوم الهلاليين مرصّع بالنجوم مثل إيغالو وموسى ماريجا وأندريه كاريلو وميشيل وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا.

كما تحدثت الصحيفة عن المدرب البرتغالي جارديم التي قالت عنه أنه كتب التاريخ سابقاً مع موناكو وأنه يثق في قدرة فريقه السعودي على إحداث المفاجأة.

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