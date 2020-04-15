إيران احتجزت سفينة ترفع علم هونج كونج ثم أفرجت عنها

اختطفتها من المياه الدولية في الخليج العربي

نقلت "رويترز" عن مصادر في الأمن البحري، اليوم (الأربعاء)، أن إيران احتجزت ناقلة ترفع علم هونج كونج لفترة قصيرة قبل أن تفرج عنها، بعدما وجه حراس إيرانيون مسلحون في قوارب سريعة، الناقلة إلى المياه الإيرانية أثناء إبحارها في خليج عمان.

وذكرت المصادر أن ناقلة المواد الكيماوية "إس.سي. تايبيه"، كانت تبحر في المياه الدولية أمس عندما أوقفتها السلطات الإيرانية.

من ناحية أخرى، أفادت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري انتليجنس، بأنه جرى الاقتراب من السفينة على مسافة 48 ميلاً بحريًا قبالة الفجيرة، وأوقفتها أربعة قوارب تقل أفرادًا مسلحين من خفر السواحل الإيراني.

وأضافت أن طاقم السفينة تلقى أوامر بإنزال السلم ثم صعدوا، ووجهوا السفينة لاحقًا إلى كوه مبارك في إيران لكن أفرج عنها سريعًا، وتم التأكد حاليًا من سلامة السفينة وطاقمها.