في يوم واحد.. الجزائر: 108 إصابات جديدة و12 وفاة إضافية بكورونا

حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، اليوم، إلى 2268 إصابة مؤكدة؛ بينها 348 وفاة، وذلك بعد تسجيل 108 إصابات مؤكدة جديدة، و12 وفاة.



وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة تفشّي وباء كوفيد -19، جمال فورار، في المؤتمر الصحفي اليومي؛ أن حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة، بعد تماثل 75 مصابًا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.