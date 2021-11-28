"شاومي" تعلن عن خططها لغزو عالم السيارات الكهربائية برقم مذهل

أعلنت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، عن خطط جديدة تُمَكّنها من غزو عالم السيارات الكهربائية الذكية برقم مذهل غير مسبوق.

وأوضحت "شاومي" -بحسب ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أنها تنوي تدشين مصنع للسيارات الكهربائية يمكنه إنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنويًّا.

وستبنى "شاومي" مصنعها في العاصمة الصينية بكين، على مرحلتين، وسيبدأ الإنتاج الضخم في عام 2024.

وسيتضمن مصنع شاومي الجديد مقرًّا لتصنيع المركبات الكهربائية، وأقسامًا للأبحاث والمبيعات في بكين، وتخطط لاستخدام متاجر البيع بالتجزئة؛ للمساعدة في بيع سياراتها الكهربائية.

ولا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة لاستراتيجية سيارة شاومي؛ بما في ذلك النماذج الأولية والتوسع الدولي.

وتتوقع العلامة التجارية التقنية الناجحة، استثمار ما يعادل 10 مليارات دولار في قسم المركبات الكهربائية على مدار 10 سنوات؛ لكنها لم تشارك الكثير من التفاصيل بعد ذلك.

وتنوي "شاومي" بمصنعها الجديد، منافسة شركات تصنيع السيارات الكهربائية الشهيرة مثل "نيو" و"تشبينج" و"تسلا".