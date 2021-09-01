أخضر الصالات يستهل مشواره في كرواتيا بالفوز على مالطا

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة حاليًا في مدينة بوريتش الكرواتية والتي تستمر حتى 7 من سبتمبر الجاري، بالفوز على منتخب مالطا بنتيجة 6-0.

وسجل أهداف المنتخب السعودي كل من معاذ العسيري (هدفين)، سلطان الدحيم (هدفين)، عبدالإله العتيبي وعبدالله الدوسري.

وعمد مدرب الأخضر، الإسباني أندرو بلازا، خلال المباراة إلى تدوير اللاعبين واللعب بأكثر من تشكيلة وإشراك أغلب اللاعبين، وتقديم مستوى مرضٍ سيطروا من خلاله على أغلب مجريات اللقاء.

من جانب آخر، أبدى بلازا رضاه عن مستوى اللاعبين في أولى مباريات البطولة، متمنيًا أن يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم في المباريات القادمة.



وعلى جانب متصل يخوض المنتخب السعودي، غدًا الخميس، ثاني مبارياته في البطولة وذلك بمواجهة منتخب سان مارينو، على صالة فالامار بوسط مدينة بوريتش.