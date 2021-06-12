ما بين ينبع والباحة.. أعلى وأقل درجة حرارة في المملكة

الأولى 48 والثانية 13 مع نسمات باردة وزخات من المطر

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن الباحة تتصدر مدن المملكة بأقل درجة حرارة بـ13 درجة مئوية.

وقال المركز: سجلت ينبع أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ48 درجة مئوية.

وقد جمعت الأجواء الصيفية الجميلة بنسماتها الباردة وزخات المطر التي شهدتها منطقة الباحة، أمس -خصوصًا على منتزه رغدان- مناظر امتزجت بجمال الطبيعة الخلابة.

وقضى الزوار والمتنزهون أوقاتًا جميلة وهم يستمتعون بما تشهده منطقة الباحة من أجواء عليلة عمت أرجاء المنطقة ومتنزهاتها وحدائقها.