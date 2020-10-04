رابطة الدوري الإيطالي: مباراة يوفنتوس ونابولي ستقام في موعدها المحدد

وزارة الصحة ناشدت المسؤولين بتأجيل اللقاء

تمسكت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، الأحد، بإقامة مباراة يوفنتوس ونابولي في موعدها دون أي تأخير، رغم التكهنات التي تحدثت عن إمكانية التأجيل.

وتمسكت الرابطة بإقامة اللقاء في موعده، رغم أن نابولي لم يسافر بعد إلى تورينو حتى الآن، لمواجهة يوفنتوس في الدوري.

وناشدت وزارة الصحة الإيطالية المسؤولين الرياضيين بتأجيل اللقاء لأن صحة الأفراد أهم، لكن تضغط الرابطة لإقامة المباراة في الموعد المحدد سلفا، مساء اليوم.

يذكر أن الرابطة ستعتبر نابولي منسحباً في حال عدم وصوله إلى أرض الملعب، واعتباره خاسراً بنتيجة 3-0.