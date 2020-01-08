"مدني جازان" يكثف جولاته الوقائية والتوعوية بمواقع المهرجانات والفعاليات

19 فعالية موزعة على محافظات المنطقة يتم تغطيتها بعدد من ضباط ومفتشي ودوريات السلامة

تشهد منطقة جازان الكثير من المهرجانات والفعاليات، فيما كثفت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جولاتها التفتيشية الوقائية على مواقع الفعاليات والمهرجانات قبل تشغيلها؛ للتأكد من توفر متطلبات السلامة وتوفر جميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وسلامة جميع الألعاب الكهربائية والهوائية قبل التشغيل؛ بهدف سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد دكتور عبدالله عايض الشهري أن دوريات السلامة تكثف جولات الكشف الوقائي؛ للتأكد من التزام جميع مواقع تلك المهرجانات والفعاليات بمتطلبات السلامة اللازمة، واكتمال أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المطلوبة، وفق لوائح وتعليمات الدفاع المدني، مع التأكيد على تخصيص مسؤولي سلامة بهذه المواقع وفق لائحة المختص لأعمال السلامة؛ ومسؤوليتهم التأكد من عدم وجود أي ملاحظات بمتطلبات السلامة والإلمام التام بكيفية استخدام معدات وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في أعمال المواجهة الأولية والإشراف على عمليات الإخلاء إلى مناطق التجمع الآمنة عند حدوث أي طارئ لا قدر الله لحين وصول فرق الدفاع المدني.

وأضاف "الشهري" أن الدفاع المدني يشارك في لجنة الألعاب النارية عن طريق التأكد من سلامة مواقعها المحددة، مع ضرورة تقيد جميع العاملين بالشركة المسؤولة عن إطلاق الألعاب النارية بالسلامة والصحة المهنية ومتطلبات السلامة اللازمة مع وجود المسافة الآمنة بين هذه الألعاب والزوار، حيث تتمركز فرق دفاع مدني اللازمة أثناء عملية إطلاق هذه الألعاب؛ تحسباً لأي طارئ لا سمح الله، كما يقوم ضباط ومفتشو السلامة بالتأكد من وجود شهادات فحص لجميع ملاهي الألعاب في هذه المهرجانات التي تثبت سلامتها من أي خلل أو ملاحظات من قبل الشركات المعتمدة في مجال فحص تلك الألعاب؛ بهدف سلامة مستخدميها من أبنائنا وبناتنا وتجنب أي حوادث ناتجة من هذه الألعاب.

وبيّن مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد محمد يحيى الغامدي أن إجمالي عدد المهرجانات والفعاليات بالمنطقة بلغ 19 فعالية موزعة على محافظات المنطقة يتم تغطيتها بعدد من ضباط ومفتشي ودوريات السلامةـ، وستستمر هذه الجولات التفتيشية والمتابعة الميدانية حتى نهاية موسم الفعاليات؛ بهدف رصد أي ملاحظات قد تتسبب في الحوادث، لا سمح الله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات السلامة والحماية؛ لتلافي ومعالجة تلك التجاوزات في حينه.

وأشار العقيد "الغامدي" إلى أنه يتم تنفيذ عدد من البرامج التوعوية بمواقع المهرجانات والفعاليات لتوعية الجمهور بالأخطار المختلفة وكيفية التعامل الأمثل معها مع التركيز على تعليمات السلامة المنزلية والكهربائية ومخاطر الغاز والمسابح ومخاطر الأمطار والسيول وغيرها من المخاطر؛ بهدف تعزيز ثقافة السلامة والوعي الوقائي لدى زوار هذه المواقع من مختلف الفئات العمرية.

واختتم بأن هذه الجولات الوقائية تسهم في تطبيق أنظمة وإجراءات السلامة؛ من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.