"السبيعي": تركيا خرجت من المنافسة السياحية هذا الصيف .. وجورجيا على رأس القائمة

عزوف عدد كبير من السائحين السعوديين عن زيارة المدن التركية

عدل الكثير من السياح السعوديين عن السفر لتركيا كخيار مطروح كل عام أمام العوائل السعودية بسبب الدعاية التركية المكثفة والكذب فخرجت هذا العام من قائمة الخيارات السياحية للسعوديين ومتوقع أن يشهد قطاع السياحة والفندقة سقوطًا جديدًا يضاف إلى الاقتصاد التركي المريض بسبب سياسات الحكومة.

ودخلت جورجيا هذا العام بقوة على خط المنافسة فكانت على قائمة الأكثر طلبًا للسفر لما تمتلكه من الأمان والطبيعة وهما المطلبان لأي سائح، ثم جاءت بعدها البوسنة وكازاخستان حتى تخطت الحجوزات على جورجيا الآلاف، ويأتي ذلك انعكاسًا لسوء الأوضاع الأمنية هناك، والتعبئة الإعلامية التي تقوم بها حكومة أردوغان ضد السعوديين.

وقال وليد السبيعي عضو لجنة السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: "مؤشرات الحجوزات للصيف القادم شهدت عزوف عدد كبير من السائحين السعوديين لزيارة تركيا".

وأوضح: البوصلة السياحية للسعوديين ستشهد بدائل تأتي من أهمها جورجيا والتي استأثرت باهتمام كبير من السياح السعوديين لجمال طبيعتها وبنيتها السياحية الخدمية الراقية من فنادق ومراكز تسوق وخدمات سياحية مساندة، بالإضافة إلى روعة طقسها بالصيف وقبل كل ذلك درجة الأمن العالية التي تتمتع بها".