أمير جازان يطلع على التقرير الإحصائي لدوريات الأمن .. ارتفاع للخدمات

أشار إلى ارتفاع عمليات ضبط السيارات والأشخاص المطلوبين .. بلغت 38.2%

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم مدير شرطة جازان اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي، ومدير دوريات الأمن العقيد عبدالله بن حسن المدخلي لتسليمه تقريرًا عن إنجازات شرطة جازان للعام المنصرم.

كما اطلع الأمير محمد بن ناصر على التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بجازان للعام المنصرم 1439هـ.

واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن أبرز إنجازات دوريات الأمن بالمنطقة ومنها ارتفاع عمليات ضبط السيارات والأشخاص المطلوبين التي بلغت (38.2%)، وعمليات ضبط المخدرات والمسكرات التي بلغت (16%)، وعمليات ضبط الحالات لدوريات المهمات التي بلغت (53.6%)، وعمليات الضبط من قبل الدوريات السرية التي بلغت (50.8%)، وارتفاع الخدمات الأمنية المختلفة بنسبة (44.6%) مما أسهم في انخفاض حالات الاعتداء على النفس بنسبة (16%) وانخفاض في مستوى حالات الاعتداء على الأموال من سرقات ونصب وسلب بنسبة (35.7%) والبلاغات الجنائية بنسبة (8.9%) وبلاغات الاعتداء على العِرض بنسبة ( 13.3%)، وتضمن التقرير على الأنشطة والبرامج المنفذة وأنشطة الدوريات السرية ودوريات المهام ومراكز الضبط الأمني وإحصائية الخدمات الأمنية والمخالفات المرورية والحوادث ومخالفات النظام العام والبلاغات الجنائية.

وأعرب أمير منطقة جازان عن شكره وتقديره لمدير شرطة جازان ومدير دوريات الأمن ومنسوبيها بالمنطقة وأعمالهم المخلصة في حماية الوطن والوقوف بحزم لأداء هذه الأمانة التي تعد دليلاً على اليقظة والحس الأمني لديهم وحسن التعامل مع الأحداث، مثنياً على الأعمال الأمنية والإدارية التي أثبت رجال دوريات الأمن من خلالها أنهم على قدر من الكفاءة والمسؤولية.

داعيًا الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله-.