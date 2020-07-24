تعرَّف على رقبة بئر زمزم.. من معرض عمارة الحرمين

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ صورة من معرض عمارة الحرمين الشريفين لـ"رقبة بئر زمزم" والتي تعد أحد المقتنيات الموجودة في المعرض.

ورقبة بئر زمزم يعود تاريخها إلى أواخر القرن الرابع عشر، وهي عبارة عن سطل من النحاس مؤرخ عام 1299هـ - 1881م، وكان موجودًا في بئر زمزم.