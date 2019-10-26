اقتحام بؤرة استيطانية في الضفة ورفع العلم الفلسطيني عليها

جيش الاحتلال اعتقل 3 نشطاء

اقتحم نشطاء فلسطينيون وأجانب اليوم (السبت) بؤرة استيطانية في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً إسرائيلياً ورفعوا مكانه علمًا فلسطينيًا قبل أن يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لما أوردته قناة "فرانس 24"، وقع شجار بالأيدي بين النشطاء والمستوطنين في تلك البؤرة قبل أن يتدخل جيش الاحتلال، الذي قام باحتجاز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأقام مستوطنون هذه البؤرة قبل حوالي عامين على أراضي قرية بردلة الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية، وأطلقوا عليها اسم "سلعيت".