"الشهراني" مديراً لصحة الباحة

صدر قرار وزير الصحة بتكليف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني مديرًا عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الباحة.

يشار إلى أن "الشهراني" وهو إستشاري باطنة وغدد صماء وسكري قد عمل مديراً تنفيذياً لمستشفى الملك فهد بالباحة منذ أغسطس 2020، سبقها مديراً لمستشفى الصحة النفسية بصحة الطائف، ومساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف للخدمات العلاجية، وقائد نظام الأمراض المزمنة، كما عمل مشرفًا مساعدًا لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وعمل بمستشفى الهدا العسكري.

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