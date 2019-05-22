رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل ٤ قضاة إلى المحاكمة التأديبية لإساءتهم استخدام السلطة القضائية

بعد نتائج تفتيش دقيقة ومساءلة أثبتت مخالفتهم الأنظمة

أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أربعة قضاة إلى المحاكمة التأديبية بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية لا تتناسب مع مقتضيات القضاء في المملكة، الذي عُرف رجاله بالحصافة والنزاهة والمهنية العالية.

وحسبما علمت "سبق"، فإن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني؛ تلقى تقارير عدة من التفتيش القضائي، قام على أثرها بإحالة مجموعة من القضاة إلى التأديب، غير أن أربعة من القضاة، استدعت المخالفات التي ارتكبوها إنهاء خدماتهم.

وكان وزير العدل قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، أن القضاء يعد مسؤولية كبيرة يتعين على القاضي القيام بمهامها وفق ما تمليه عليه مسؤولية الوظيفة ولا يعد القضاء أو الإجراءات الخاصة المتعلقة بالقضاة امتيازاً أو حقاً لشخص القاضي أو يعتبر سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة.