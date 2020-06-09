خلايا صغيرة ممطرة على مكة والرياض.. "المسند": هنا تضعف التوقعات

تحدث عن تشكل السحب في أجزاء وتأثرها النسبي بالمرتفعات

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعف التوقعات قليلاً للسحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض التي قد تتشكل منها خلايا صغيرة ممطرة".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

2

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 09:30 AM

تحدث عن تشكل السحب في أجزاء وتأثرها النسبي بالمرتفعات

خلايا صغيرة ممطرة على مكة والرياض.. "المسند": هنا تضعف التوقعات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 4,544

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعف التوقعات قليلاً للسحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض التي قد تتشكل منها خلايا صغيرة ممطرة".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020