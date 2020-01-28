"91".. رقم جديد يكشف فساد "أردوغان" ونظامه.. هذا ما فعله الخليفة بتركيا!

فيما يواصل "أوغلو" رفضه للسياسات التي أدخلت أنقرة المستنقع السوري والليبي

أكد موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، أن تركيا تراجعت إلى المرتبة الـ91 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 لجمعية الشفافية الدولية، ويحتل المرتبة الأولى في المؤشر: (الدنمارك، ونيوزيلندا، وفنلندا)؛ موضحًا أن جمعية الشفافية الدولية التي تحارب الفساد، أعلنت عن مؤشر مدركات الفساد لعام 2019. وتراجعت تركيا للمرتبة الـ91 بحصولها على 39 نقطة في المؤشر الذي يقيّم 180 دولة.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية: إنه وفقًا للتصريح الصادر من جمعية الشفافية الدولية في إسطنبول؛ فإن تركيا التي خسرت نقطتين مقارنة بالعام الماضي، تراجعت مرتبتها في عام واحد 13 مركزًا، كما أوضحت جمعية الشفافية الدولية، أن السبب وراء تراجع تركيا هذا في مؤشر مدركات الفساد؛ هو تركيز السلطة في الإدارة التنفيذية بكثافة على الأنظمة الاستبدادية "أردوغان وخلافته"، وانتهاكات استقلالية القضاء ومبادئ سيادة القانون، وفقدان المؤسسات العامة وخاصة المؤسسات الرقابية والتنظيمية لتأثيرها ووظيفتها، وفقدان البرلمان التركي لسلطته في التدقيق وطلب الحساب.

وذكر في التصريح أن من أحد أسباب التراجع أيضًا الإفلات من العقاب، وضعف القضاء التركي في محاربة الفساد.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "تركيا الآن"، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال أوغلو، وجّه العديد من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص السياسة الخارجية لتركيا، قائلًا إنه يجب أن يكون المحور الأساسي لسياستنا الخارجية هو السلام.

وأضاف: "عندما أنتقد التدخل في سوريا، أتلقى ردود أفعال كثيرة؛ فلقد أنفقنا 40 مليار دولار، ويوجد 6 ملايين و300 ألف سوري، وهذا هو الرقم الرسمي؛ لكن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير. أنا أقول نفس الشيء، ستلتقي بشار الأسد في سوريا، وستطرح الأوضاع على الطاولة".

وأشار زعيم المعارضة التركية، إلى أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في ليبيا خاطئة، متابعًا: "لقد قلت أفكاري أيضًا في موضوع ليبيا، وأن إرسال الجنود خطأ، فالقوات المسيطرة لا تُمسك النار بيدها، ولكنها تستخدم كملقط، وغضبوا على الأسد، واستخدمونا كملقط، والآن يريدوننا أن نمسك النار في ليبيا؛ فالأمم المتحدة لديها قوات حفظ السلام، ولم يكن أحد عدوًّا لتركيا، وكان لكلمتنا وزنها في المنطقة؛ لكننا الآن أصبحنا طرفًا، قلت ليكن هناك قوات حفظ السلام؛ فغضبوا مني، وقالوا إن الأمم المتحدة لا تعرف حفتر، تعرفه أم لا، أنت ادعُه".