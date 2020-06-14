رصد "سبق" الأسبوعي.. إصابات كورونا تتخطى 120 ألفًا والمتعافون أكثر من 82 ألفًا.. و"الرياضة" ترفع تعليق أنشطتها في الـ 29

التحقيق في فاجعة "طفلة الحرجة".. وبروتوكول جديد لعزل القادمين من خارج السعودية في منازلهم

لا يزال كورونا هو الحدث الأبرز محليًا وعالميًا، لغة الأرقام لا تعكر صفو السعوديين ولا تكدرهم لأنهم واثقون وملتزمون بشعارهم "نعود بحذر، فعلى الرغم من ازدياد أعداد الحالات خلال الأسبوع الماضي لتتخطى حاجز المائة وعشرين ألف مصاب، إلا أن مؤشر ارتفاع حالات التعافي كان واضحًا ليحقق أرقامًا كبيرة تجاوزت الثمانين ألف حالة تعافٍ، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 932 حالة وفاة، فيما تعمل "الصحة" حاليًا على بروتوكولات جديدة للعائدين من خارج المملكة، حيث يتم عزلهم في منازلهم.

ويرصد تقرير "سبق" الأسبوعي قرار وزارة الرياضة برفع تعليق النشاط الرياضي ابتداءً من التاسع والعشرين من الشهر الحالي، كما ترصد "سبق" مهمة رجال الأمن الذين وافتهم المنية في حادث انقلاب دورية أمنية أثناء استقبالهم بلاغ، ومتابعتهم للحالة الأمنية، علاوة على عددٍ من العناوين المهمة في مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 123308

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة.

وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة.

https://sabq.org/gFbJfV

"الرياضة" تُقرر رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة ابتداءً من يوم 29 شوال

أعلنت وزارة الرياضة رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

وقالت الوزارة في بيانها: "إشارة إلى القرار الصادر بالتاريخ الموافق 19 / 7 / 1441هـ الموافق 14 / 3 / 2020م والقاضي بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، ابتداءً من يوم الأحد 20 / 7 / 1441هـ، الموافق 15 / 3 /2020م وحتى إشعار آخر".

https://sabq.org/FSCky3

بلاغ عن مخطوفة.. تعرف على المهمة الأخيرة لرجلي الأمن المتوفين في بيش

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لرجلي الأمن اللذين وافتهما المنية من جراء انقلاب دورية على طريق الحقو بمحافظة بيش صباح اليوم السبت.

وقالت المصادر: "ورد بلاغ للعمليات الساعة الثامنة من مبلغة تفيد بأنها تعرضت لحالة خطف من قِبل شخص يقود سيارة من نوع نيسان من قرية تابعة لمحافظة صبيا، إلى جهة غير معروفة".

وأضافت أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الأمنية والمباشرة السريعة للبلاغ، تم إبلاغ الدوريات ومن ضمنها الدورية التي كان يقودها رجلا الأمن، وتسلما البلاغ وكانا متوجهين لمباشرة البلاغ باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة بيش، إلا أن الدورية تعرضت لحادث انقلاب يرجح أنه بسبب انفجار إطار قبل وصولهما للموقع.

https://sabq.org/XxnC9m

"الصمعاني": مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة.. وقواعد موضوعية متعلقة بالالتزامات المتأثرة بالجائحة

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضًا تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات.

https://sabq.org/cf8jCM

متحدث "الخارجية": 47500 مواطن ومواطنة عادوا من الخارج من 51 دولة

أعلن متحدث وزارة الخارجية عبر المؤتمر المشترك لبحث مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج بلغ 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران حتى الآن، فيما تم تأكيد بيانات 19 ألف مواطن ومواطنة لتسهيل عودتهم في شهر يونيو الجاري.

https://sabq.org/fYgtXV

النيابة العامة تطلق مرحلة متطورة وحديثة في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق

دشَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الخدمات الإلكترونية في مباشرة الدعوى الجزائية لمرحلة التحقيق الخاصة بالمحامين السعوديين الذين يحملون رخصة مزاولة مهنة المحاماة أو المحامين الدوليين المرخصين لمزاولة المحاماة داخل السعودية.

وتتيح الخدمة لهم تقديم الطلبات، والاستعلام عن القضايا، وخدمة الإبلاغ عند مباشرة فضيلة عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق عبر الرسائل النصية، ورفع الدفوع والاعتراضات، وإرفاق المستندات اللازمة، وكذلك طلب زيارة للعضو المختص أو رئيس الدائرة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة عبر بوابتها الإلكترونية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال خدمات النيابة عن بُعد تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

https://sabq.org/hRnZdw

وزير الطاقة: تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في لقاء مع التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، أن "تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول (أوبك+) السبت الماضي".

https://sabq.org/pv3r54

"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر يونيو

أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر يونيو الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

https://sabq.org/BD9kb7

أمير عسير يوجه بالتحقيق في فاجعة "طفلة الحرجة" ونقل أسرتها لمنزل لائق.. حتى تتجلى الحقيقة كاملة

قدّمت إمارة منطقة عسير تعازيها ومواساتها لوالد وأسرة "طفلة الحرجة" التي توفيت خلال تنفيذ إزالة التعديات بالمحافظة.

وأكدت الإمارة أنها ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، لافتةً إلى أن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم، فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.

https://sabq.org/Z2PpnF

النائب العام يوجّه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات بإحدى محافظات عسير

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن، والمتسبب بها حال توافرها، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قِبل الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

https://sabq.org/9yCfBW

"الجوازات": لا مراجعة لمقراتنا إلا بـ"المواعيد الإلكترونية"

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتي أبشر ومقيم.

وقال "العتيبي": في حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونيًا يتم توثيق الملاحظة وإرسال طلب تنفيذ الخدمة عبر خدمة "الرسائل والطلبات" المتاحة من خلال منصة أبشر، لتفادي الوقوع في الغرامات المترتبة على التأخير، وعند تعذر تنفيذ الطلب والحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات يتم تسجيل "موعد إلكتروني" عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة "أبشر" لمراجعة مقار إدارات الجوازات مع ضرورة التقيد التام أثناء الزيارة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

https://sabq.org/bnTPfY

"الصحة" تعلن: بدء تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة.. تعرّف عليها

أعلنت وزارة الصحة، خلال هذا الأسبوع، عن البدء في تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة، حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، حيث يتمثل تطبيق هذا الإجراء فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي.

وقالت "الصحة": الحجر المنزلي يعد إجراءً احترازيًا للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات في حال كان المنزل مناسبًا للحجر المنزلي وفقًا للدليل الإرشادي "للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي" الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) saudicdc.

https://sabq.org/B7vdDH

"الموارد البشرية" تعلن: بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءً من الاثنين المقبل

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق القرار الوزاري، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداءً من يوم الاثنين 23 شوال 1441هـ الموافق 15 يونيو 2020 م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 من المحرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

https://sabq.org/nh25gL

وزير الخارجية: السعودية في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5 خلال هذا الأسبوع، والذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين.

ولفت وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه؛ كونه يسلط الضوء على جزء مهم من العالم، لا يزال مستهدفًا بآفة الإرهاب والجماعات الإرهابية، التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وذكر أن السعودية جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له، موضحًا أن السعودية تؤمن بأهمية تبني نهج شامل في إطار الشرعية الدولية، يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء، ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

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