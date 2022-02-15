السماح بالسفر للمطعمين وغيرهم.. الكويت ترفع معظم قيود "كورونا"

إجراءات مقبلة للتعامل مع الفيروس وقرارات بإلغاء كثير من التدابير

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، أن البلاد قررت إلغاء كثير من القيود التي فرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك السفر إلى الخارج للجميع، ومنهم غير المطعمين.

وأضاف "الخالد"، أن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات المقبلة لسبل التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء كثير من التدابير، ومن بينها إعادة رصّ الصفوف في المساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

من جهته، أوضح الناطق باسم الحكومة الكويتية، أنه تم إلغاء شرط إجراء فحص "بي سي آر" للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول، وكذلك الحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 603869.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5406 حالات شفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 565903، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7.‏93 في المائة.