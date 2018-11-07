المقاومة اليمنية تتوغل في "الحديدة" وتنهي عمليات تأمين منطقة بين الميدانين

كبَّدت المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى ونجحت في تحييد قناصتهم

أكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اليمنية (حراس الجمهورية) تطهير دوار كيلو 8 بهجوم كبَّد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح أن وحدات نوعية من حراس الجمهورية والعمالقة بعد تأمين كامل المساحة من دوار المطاحن إلى دوار كيلو 8، والمنشآت المحيطة بها، تواصل توغلها غربًا في الطريق الموصل إلى وسط المدينة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية تحقق نجاحات كبيرة في تحييد قناصة المليشيات الحوثية التي تراهن عليها كأهم أسلحتها الدفاعية داخل مدينة الحديدة.. مؤكدًا مصرع وأَسْر عدد منهم.

وتواصل المقاومة المشتركة توغلها داخل مدينة الحديدة غربي اليمن بوتيرة عالية وسط انكسارات في دفاعات المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا من جراء الخسائر الكبيرة في صفوفها، فضلاً عن خسائرها المتواصلة في أهم أوراقها المتمثلة بسلاح القناصة.