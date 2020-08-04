ردًّا على خطاب النصر.. اتحاد القدم يؤكد: لا علاقة لنا بالكشف عن المنشطات

أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد لا علاقة له بخطاب النصر بخصوص الكشف عن المنشطات في مباراة الديربي، موضحًا أن لجنة المنشطات هي المسؤولة عن ذلك.

وتابع بأن الاتحاد السعودي ليس له الحق في قبول أو رفض طلب أي نادٍ للكشف عن المنشطات، مشيرًا إلى أن دور الاتحاد يقتصر على تحويل الطلبات إلى الجهات المختصة.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت قد قدمت خطابًا رسميًّا للاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبت فيه بإخضاع لاعبي فريقه وغريمه الهلال لكشف المنشطات قبل قمة الفريقين المرتقبة بينهما غدًا الأربعاء.

وأكدت إدارة النصر خلال الخطاب أن هذا الإجراء يضمن العدالة والنزاهة في المنافسة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي في نادي النصر تدريباته على ملعب الرمز، الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله-، بنادي النصر. وانطلقت الحصة المسائية برفع الجوانب البدنية قبل أن يطلب البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني من لاعبي فريقه تطبيق بعض التعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ثم فرض مناورة على كامل الملعب، اختبر إثرها مدى التزام اللاعبين بتعليماته.

ويلتقي النصر مع الهلال غدًا الأربعاء في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يُستأنف بدءًا من اليوم الثلاثاء بعدما توقَّف منذ مارس الماضي.

وتنحصر المنافسة بين الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة، والنصر ثاني الترتيب برصيد 45 نقطة.