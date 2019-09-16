"العيسى": توجيه ولي العهد بترميم قصر الأميرة نورة حلقة مهمة في مشروع تمكين المرأة

أشارت لأهمية مشاركة كافة الجهات في دعم المرأة السعودية ومنحها الثقة الكاملة

ثمنت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، بترميم قصر "الشمسية" للأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مؤكدة أن اهتمام الأمير محمد بحفظ التراث السعودي والحفاظ على تاريخ الوطن، يعكس الاهتمام بالإنسان والمكان معًا، ويعزز من حضور المرأة السعودية في المشهد الثقافي والحضاري للمملكة، ليظل ذلك القصر بما له من قيمة تاريخية حاضرًا في أذهان جميع الأجيال، وليكون مزارًا تاريخيًا يؤكد مكانة المرأة السعودية وقيمة مشاركتها الوطنية في كافة المجالات على مدى التاريخ.



وأضافت مديرة الجامعة أن الأميرة نورة تمثل أيقونة ملهمة للمرأة السعودية، خاصة وأن القيادة الرشيدة اختارت اسمها ليعبر عن أكبر جامعة في العالم للإناث، وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.



وأردفت: "اليوم يؤكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد حفظه الله بترميم قصر الأميرة نورة على نفقته الخاصة شاهدًا آخر على قناعة سموه الكريم على أهمية رصد تاريخنا الوطني، حيث تؤكد الرؤية السعودية ٢٠.