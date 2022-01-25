بفرع أفضل مهندس.. "ملكية ينبع" تحقق الجائزة العربية للتشغيل والصيانة

تستهدف تشجيع الممارسات الصحيحة في هذا المجال بالبلدان العربية

حققت الهيئة الملكية بينبع الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها "أفضل مهندس" قام باستخدام رقمنة البيانات في مجال إدارة أعمال الصيانة من خلال مشاركة المهندس محمد بن عدنان أبو علي مدير مشروع تقييم الأصول والمرافق بقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع.



وكان الإعلان عن فوز "ملكية ينبع" بالجائزة قد جرى خلال الحفل المقام بهذه المناسبة تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الممارسات الصحيحة في تنفيذ وأداء أعمال التشغيل والصيانة في البلدان العربية ورفع مستوى أداء العاملين والشركات في هذا المجال لدى القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة التميز في قطاع التشغيل والصيانة في العالم العربي وتشجيع وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات بالمجال وتحسين جودة الأعمال والأداء.



فيما كرم الدكتور فهد القرشي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس محمد أبو علي؛ لتمثيله الهيئة الملكية وحصوله على الجائزة؛ حيث يأتي ذلك امتداداً لاهتمام الهيئة الملكية بينبع بتنمية وتطوير الأعمال ودعم مهارات وقدرات منسوبيها لتحقيق أفضل مستويات الإنجاز.