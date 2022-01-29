السويسري "إدواردو مورتارا" يفوز بالجولة الثانية.. والهولندي "روبين فرينجز" في الوصافة

في ختام سباق فورمولا إي الدرعية 2022

اختُتمت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2022 ضمن منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، التي احتضنتها السعودية للمرة الرابعة على مدار يومين متتاليَيْن (28 و29 يناير الجاري) في سباق أُقيم ليلا تحت الأضواء.



وشهد السباق الذي حضره الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، منافسة قوية بين المتسابقين، وتُوج السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق "روكيت فينتوري ريسينغ- موناكو" بالمركز الأول في الجولة الثانية، فيما جاء الهولندي روبين فرينجز سائق فريق "إينفجين ريسينغ" في المرتبة الثانية، أما البرازيلي لوكاس دي غراسي من فريق "روكيت فنتوري ريسينغ – موناكو" فقد حل في المرتبة الثالثة.



وانطلق السباق عند الثامنة مساء، واستمر 45 دقيقة، وشهد توقفات عدة بسبب ارتكاب المتسابقين حوادث استلزمت تدخُّل سيارات الأمان، فيما انطلقت التجارب الحرة عند الواحدة والنصف ظهرًا، ونجح خلالها الألماني باسكال ويرلين سائق فريق "تاغ هوير بورشه" في تحقيق الزمن الأسرع، فيما جاء الفرنسي جان إيريك فيرن سائق فريق "دي إس تشيتاه" ثانيًا، تلاه البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق "ماهيندرا ريسينغ" في المركز الثالث.



وفي تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة انطلقت التجارب التأهيلية للمجموعة الأولى، تبعتها التجارب التأهيلية للمجموعة الثانية؛ لتبدأ بعد ذلك تصفيات خروج المغلوب، التي انتهت بتحقيق بطل العالم الحالي والفائز بسباق الجولة الأولى التي جرت أمس، الهولندي نك دي فريز سائق فريق مرسيدس بنز إي كيو الألماني، مركز الانطلاق الأول نظير تفوقه على السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق "روكيت فنتوري ريسينغ- موناكو" في الجولة النهائية لتحديد المراكز، بينما حل الهولندي روبين فرينجز سائق فريق "إينفيجين ريسينغ" البريطاني في المركز الثالث للانطلاق.



يُشار إلى أن منافسات الموسم الثامن من سباقات بطولة العالم "إي بي بي فيا فومولا إي" بدأت بالجولة الأولى أمس، وقد فاز بها الهولندي نك دي فريز سائق "مرسيدس بنز إي كيو"، الذي حل في المركز العاشر في المرحلة الثانية اليوم إثر مشاكل تقنية، فيما كان زميله البلجيكي ستوفيل فاندورن قد حل في المركز الثاني، أما البريطاني جيك دينيس سائق "أفالانش أندريتي" فقد تمكن من الحصول على المرتبة الثالثة.



يُذكر أن سباق فورمولا إي الدرعية 2022 شهد اهتمامًا إعلاميًّا كبيرًا على المستويَيْن المحلي والدولي؛ إذ تم بث الحدث عبر 63 قناة إلى 150 دولة، فيما بلغ عدد الوسائل الإعلامية التي حضرت في حلبة سباق الدرعية أكثر من 50 وسيلة إعلامية، إضافة إلى 110 إعلاميين بين محررين ومصورين.