ملك الأردن يعزي خادم الحرمين هاتفياً في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

"محمد بن سلمان" تلقى برقيتي عزاء من رئيس الوزراء البحريني وولي عهده

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعبر لخادم الحرمين الشريفين عن تعازيه والشعب الأردني الشقيق، في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله -، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، عن شكره وتقديره لملك المملكة الأردنية الهاشمية، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي عزاء ومواساة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أعربا عن تعازيهما في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله -، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.