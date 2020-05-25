شاهد .. الأمطار الغزيرة تغمر "الرايم" وتسيل وادي الحفياء

عدم وجود جسور وعبارات يعزل الأهالي عند هطولها

هطلت، اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مركز "الرايم" التابع لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، سال على إثرها وادي الحفياء بمياه السيول.

وقال المواطن حمود العامري لـ “سبق"، إن هطول الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول، يتسبب بعزل الأهالي ومنعهم من التنقل خارج قُراهم لعدم وجود عبارات وجسور، كما أن مشروع عقبة الخشبة متعثر.