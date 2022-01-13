وصول القوة الأمنية الكويتية للمشاركة في تمرين "أمن الخليج العربي 3"

تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية

وصلت القوة الأمنية لدولة الكويت المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي (أمن الخليج العربي 3)، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.



وبهذه المناسبة، أكد قائد القوة الأمنية الكويتية العميد عبدالله العتيقي جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، وأن الجميع يتطلعون إلى تحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين تنفيذاً لأهداف التمرين، واستمراراً في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.