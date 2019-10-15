أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة

ثمّن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، لرجل الأعمال حمود جزّاع الرضيمان، مشاركته المجتمعية, بعد تكفله برعاية مئة يتيم ويتيمة من أبناء المنطقة، سنويًا، عنه ووالديه.

من جهته أعرب "الرضيمان "عن شكره لأمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهما على كل ما يعود بالفائدة للمنطقة وأبنائها، وتحفيزهما لرجال الأعمال على المشاركة المجتمعية في جميع المجالات.