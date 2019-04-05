غرفة المجمعة تحتضن جلسة نسائية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟"

في إطار الجهود الهادفة لحثّ الفتيات على الانخراط في الأعمال التجارية

نظّمت اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، بالتعاون مع جمعية الأمومة والطفولة بالغاط، جلسة إرشادية مجانية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟".

وعُقدت الجلسة بمقر الجمعية في محافظة الغاط، بإشراف عضو مجلس إدارة الغرفة خلود العضيلة؛ وقدّمتها مستشار تطوير الأعمال والمدير المعتمد منال خان.

وتحدثت "خان"؛ عن تجديد الطموح المهني واكتشاف السمات الشخصية والمهارات لدى المتدربة، إضافة إلى تعزيز مزايا العمل الحر، والهدف من طرق أبواب التجارة والفرص المتوافرة.

من جانبها، قالت المشرفة خلود العضيلة: البرنامج يستهدف المستثمرات من المنزل ورائدات الأعمال، وكذلك ربّات البيوت والخريجات والعاطلات والمتقاعدات.

وأضافت: استفاد أكثر من ٢٢ متدرّبة من الورشة التي تأتي امتداداً للبرنامج المُعد في المجمعة وسينفّذ لاحقاً في الأرطاوية بما يتوافق مع رؤية الوطن ٢٠٣٠م، حول تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في عديد من الأنشطة الاقتصادية.

وقالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بـ "تعليم الغاط" ريمه العمر: من الجميل أن يكون لدى الطالبة إلمامٌ بالمعلومات التي تساعدها على شق طريقها إلى عالم ريادة الأعمال، وكذلك أنا كموظفة حكومية تمنحني أفكاراً بعد التقاعد.

وقالت المدير التنفيذي لجمعية الأمومة والطفولة إلهام الزومان: ما كان حلماً بالأمس أصبح اليوم حقيقة، وهذا ما يحتاج إليه المجتمع في الوقت الراهن لتحقيق رؤية الوطن في تشجيع الفتيات على الإقبال على المهن المتعدّدة، فالسوق السعودي نشيط ويحتاج إلى أيادٍ وطنية طموحة.