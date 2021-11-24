مدير "الطاقة الذرية": المفاوضات النووية مع إيران لم تتمخض عن أي نتيجة

"جروسي" شدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق

ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، اليوم "الأربعاء"، أن المفاوضات التي أجراها هذا الأسبوع في طهران بشأن برنامج إيران النووي لم تتمخض عن أي نتيجة.

وشدد "جروسي" على ضرورة الوصول إلى اتفاق، لاسيما مع رغبة الوكالة في استعادة قدرات المراقبة والتحقق التي تحتاجها في إيران؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال مدير الوكالة: "نحن قريبون من النقطة التي لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية المعرفة في إيران".

وأشار إلى أن المحادثات لا زالت مستمرة.