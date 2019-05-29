بالصور.. "الشؤون الإسلامية" توزّع سلالاً غذائية لأسر فقيرة بالفلبين

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تقيق بالفلبين، بتوزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة.

يأتي هذا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، حيث وزع 350 سلة غذائية في المنطقة الذين لم تمنعهم غزارة المطر في ذلك اليوم من الانتظار والتزاحم لاستلام نصيبهم.

وقد شارك الملحق الديني في السفارة الشيخ فارس المطيري بتوزيع السلال الغذائية التي تحوي أصنافاً من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، كما حضر مراسم التوزيع عدد من الإعلاميين وبعض مسؤولي بلدية تقيق.

يشار إلى أن هذا البرنامج كان له وقع كبيـر عند المسلمين لتخفيف التكاليف اليومية عنهم ومواساة لهم من وطأة الفقر وشدة المعيشة، حيث استقبلوه بالغبطة والفرح ولسان حالهم يلهج بالدعاء أن يديم لحكومة المملكة العربية السعودية نعمة الرخاء والأمن والسلام.

فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في ٢٥ دولة حول العالم، حيث ينال البرنامج إشادة واسعة من مختلف المؤسسات والجمعيات الإسلامية في تلك الدول، وأيضاً مختلف وسائل الإعلام من المقروءة والمرئية والمسموعة.