"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 105283

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1707 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 30013، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة.