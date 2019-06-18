بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع

ضِمن جولات رقابية للبلدية أغلقت خلالها مطعمًا وصادرت وأتلفت أغذية فاسدة

أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية.

وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح.

كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.