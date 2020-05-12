ظهران الجنوب.. اعتماد صرف أكثر من 900 ألف ريال مكافآت للطلاب

بمدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لشهر رجب.. أودعت في حسابات الأولياء

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب صرف مبلغ 942.392 ريالاً، مكافآت وإعانات طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لشهر رجب.

وأفاد مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات قد أودعت في حسابات أولياء أمورهم.