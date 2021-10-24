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لم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال شرقي تايوان

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ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، بأن الزلزال كان على عمق 67 كيلو متراً عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.