الاتحاد الأوروبي "يويفا"، يقرر إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بحسب شبكة قنوات "بي إن سبورتس"

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أُجريت اليوم الاثنين، بسبب خطأ في الإجراءات، بحسب شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتجرى القرعة في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت "بي إن سبورتس" أن القرعة شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، الأمر الذي يهدد القرعة بالإعادة.



ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".