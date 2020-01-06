نائب وزير الدفاع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

يلتقي عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وصل اليوم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ويلتقي نائب وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.

وكان في استقباله لدى وصوله الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 10:41 PM

يلتقي عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

نائب وزير الدفاع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل اليوم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ويلتقي نائب وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.

وكان في استقباله لدى وصوله الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية

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