"بيئة مكة" تكرم "الطويرقي" في يوم المرأة العالمي

نظير جهودها المتميزة

كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، نائب مدير إدارة التخطيط والتنسيق بفرع المنطقة، ندى فاضل الطويرقي.

جاء ذلك، نظير جهودها المتميزة، وإخلاصها وتفانيها في العمل، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وبارك "الغامدي" لها هذا التميز المشهود، داعيًا لها وللجميع أن يكون هذا التقدير حافزًا نحو مزيدٍ من العمل والإبداع.

وأكد أهمية تعزيز مفهوم التميز والإبداع وتحفيز الموظفين ذوي الأداء والسلوك المميز، بما يسهم في إيجاد كفاءة وبيئة تنافسية إيجابية تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم وإنجازاتهم لرفع كفاءة العمل والإنتاجية.

وقال الغامدي: "استطاعت المرأة السعودية وضع مكانة لها بالمجتمع من خلال مشاركتها في جميع الميادين، فقد آمنت القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن".

بدورها عبرت "الطويرقي"، عن سعادتها واعتزازها بهذا التكريم، سائلة الله -سبحانه وتعالى -، أن يعينها على أداء رسالتها وخدمة الدين والوطن، وأن يكون التكريم حافزًا لها لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.