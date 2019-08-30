سيدات الأعمال يستعرضن المستجدات على ساحة العمل النسائي في حفلهن السنوي

بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .. 17 سبتمبر

تنظّم غرفة الرياض الحفل السنوي لسيدات الأعمال، وذلك يوم 17 سبتمبر 2019م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويستضيف الحفل جمعاً من المسؤولات في القطاعين الحكومي والخاص، وممثلات الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

وقالت رئيسة لجنة سيدات الاعمال بالغرفة عبير الحوقل؛ إن الحفل السنوي لسيدات الأعمال يعد مناسبة مهمة تحظى باهتمام قطاع الأعمال النسوي والمسؤولات بالقطاع الحكومي، حيث يشهد حضوراً نسائياً متزايداً بوصفه مناسبة تستهدف توثيق العلاقات وتبادل الآراء والأفكار والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه مشروعات سيدات الأعمال، كما يعكس ما وصلت إليه سيدات الأعمال السعوديات من مكانة في المنظومة الاقتصادية والتنموية، وما حققنه من منجزات داخل قطاع الأعمال سواء في مجال الإدارة أو إقامة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأضافت يُعد الحفل فرصة لسيدات الأعمال لتبادل الحديث حول أبرز المستجدات على ساحة العمل النسائي، وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهن، واستعراض أهم ما يشغلهن من قضايا قطاع الأعمال النسوي، وخصوصاً دوره في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.

ووجّهت الغرفة الدعوة إلى عدد من الأميرات، وسيدات المجتمع، والمسؤولات بالأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، والسلك الدبلوماسي النسائي في المملكة، لحضور الحفل الذي يترجم رؤى غرفة الرياض وأهدافها في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب مع مشتركات الغرفة ومختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية.