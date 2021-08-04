رئيس جامعة جازان: الشفافية والعدالة والدقة كانت شعارنا في القبول

"القحطاني": الجهود المقدمة من قبل منسوبي العمادة مُشرّفة ومحل فخر وتقدير الجميع

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن عمادة القبول والتسجيل واجهة رئيسية للجامعة، وعلى عاتقها الكثير من المهام التي تتطلب الجودة والدقة، مشيراً إلى أن الجهود المقدمة من قبل منسوبي العمادة مشرفة ومحل فخر وتقدير الجميع.

وبيّن "القحطاني" خلال زيارته التفقدية لمقر عمادة القبول والتسجيل أن تحوّل العديد من الخدمات للطريقة الإلكترونية جاءت لتسهيل الإجراءات وتسخير كل الإمكانات لخدمة الطلبة مع ضمان الشفافية والعدالة والدقة.

وعقد "القحطاني" مع منسوبي ومنسوبات العمادة اجتماعاً شهد استعراض ما شهدته خطة القبول لهذا العام من نجاح متميز، واطلع أهم الخطط المستقبلية للعمادة.

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04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 02:12 PM

"القحطاني": الجهود المقدمة من قبل منسوبي العمادة مُشرّفة ومحل فخر وتقدير الجميع

رئيس جامعة جازان: الشفافية والعدالة والدقة كانت شعارنا في القبول

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن عمادة القبول والتسجيل واجهة رئيسية للجامعة، وعلى عاتقها الكثير من المهام التي تتطلب الجودة والدقة، مشيراً إلى أن الجهود المقدمة من قبل منسوبي العمادة مشرفة ومحل فخر وتقدير الجميع.

وبيّن "القحطاني" خلال زيارته التفقدية لمقر عمادة القبول والتسجيل أن تحوّل العديد من الخدمات للطريقة الإلكترونية جاءت لتسهيل الإجراءات وتسخير كل الإمكانات لخدمة الطلبة مع ضمان الشفافية والعدالة والدقة.

وعقد "القحطاني" مع منسوبي ومنسوبات العمادة اجتماعاً شهد استعراض ما شهدته خطة القبول لهذا العام من نجاح متميز، واطلع أهم الخطط المستقبلية للعمادة.

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