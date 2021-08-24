رابطة الدوري الإنجليزي تمنع اللاعبين الدوليين من الانضمام إلى منتخباتهم.. تعرف على السبب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن أنديته لن تسمح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتهم في حال خوض مباريات في دول ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية لمنعهم من الخضوع للحجر الصحي بعد عودتهم لإنجلترا.



ويتوجب على هؤلاء اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة "كوفيد-19"، ما سيحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء والالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

وسيتم تطبيق قرار الأندية، المدعوم بشكل مطلق من قبل الرابطة، على حوالي 60 لاعباً أجنبياً من 19 نادياً في الـ "بريميرليغ" الذين سيضطرون للسفر إلى 26 دولة مدرجة على القائمة الحمراء لفيروس كورونا خلال النافذة الدولية في سبتمبر المقبل.

وتسلطت الأضواء على القضية لأول مرة عندما أعلن الاتحاد المصري للعبة يوم الاثنين أن ليفربول رفض السماح لمهاجمه محمد صلاح بالسفر لإفريقيا لخوض تصفيات كأس العالم.

وقال الدوري الممتاز في بيان: قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مضض ولكن بالإجماع عدم السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم لخوض مباريات دولية في دول ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية الشهر المقبل. تم إجراء مناقشات مكثفة مع الاتحاد الإنجليزي والحكومة البريطانية لإيجاد حل، لكن بسبب المخاوف المستمرة والمتعلقة بالصحة العامة للمسافرين القادمين من دول القائمة الحمراء لفيروس كورونا، لم يتم منح أي استثناء.

وتلزم الحكومة البريطانية العائدين من دول القائمة الحمراء بالخضوع للعزل لمدة عشرة أيام.

ومن المحتمل أن يغيب لاعبو الدوري الممتاز عن مباراتين عند عودتهم في حال خضوعهم للعزل.