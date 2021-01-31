"الجوازات" تعلن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر

أعلنت المديرية العامة للجوازات الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
وشملت الفئة الأولى كلًا من الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
أولًا: تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد.
ثانيًا: أن لا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.
ثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق، وبيّنت أن المستندات المطلوب إرفاقها لهذه الفئة هي:
1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.
2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.
3- إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.
فيما شملت الفئة الثانية، "المواطنين ممن لديهم حالات إنسانية"؛ وتشمل هذه الفئة حالتين:
1- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.
2- وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
أولًا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:
1- إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج المملكة.
2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.
3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.
- إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدق من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.
ثانيًا: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة:
أ- تقديم شهادة الوفاة.
ب - إثبات صلة القرابة.
ثالثًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.
بينما شملت الفئة الثالثة، المواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
أولاً: يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:
أ- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة) (صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.
ب - بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول "دائمة أو شبه دائمة".
ج - تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.
ثانيًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.
وأوضحت "الجوازات" أن إصدار هذه التصاريح لهذه الفئات من قبل المديرية العامة للجوازات بناءً على ذلك.
عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية
أعلنت المديرية العامة للجوازات الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
وشملت الفئة الأولى كلًا من الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
أولًا: تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد.
ثانيًا: أن لا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.
ثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق، وبيّنت أن المستندات المطلوب إرفاقها لهذه الفئة هي:
1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.
2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.
3- إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.
فيما شملت الفئة الثانية، "المواطنين ممن لديهم حالات إنسانية"؛ وتشمل هذه الفئة حالتين:
1- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.
2- وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
أولًا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:
1- إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج المملكة.
2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.
3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.
- إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدق من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.
ثانيًا: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة:
أ- تقديم شهادة الوفاة.
ب - إثبات صلة القرابة.
ثالثًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.
بينما شملت الفئة الثالثة، المواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:
أولاً: يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:
أ- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة) (صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.
ب - بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول "دائمة أو شبه دائمة".
ج - تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.
ثانيًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.
وأوضحت "الجوازات" أن إصدار هذه التصاريح لهذه الفئات من قبل المديرية العامة للجوازات بناءً على ذلك.