آل الشيخ لـ"سبق": مجمع الملك فهد لطباعة المصحف أنتج أكثر من 342 مليون نسخة بـ78 لغة

أكد في الجزء الثاني من حواره انتهاء تطبيق "مصحف المدينة" للنشر على "ماك"

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في الجزء الثاني من حواره مع "سبق"، أن مِن فضل الله ومنته على المملكة، قيام ولاة أمرها -منذ عهد المؤسس رحمه الله إلى هذا العهد الميمون- بخدمة القرآن الكريم والعناية بنشره للمسلمين في العالم؛ ومن ذلك إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام 1405هـ، والذي أنتج أكثر من 342 مليون نسخة من مختلف الإصدارات والأحجام وبأكثر من 78 لغة عالمية".

وأكد أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعمل على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، التي ساهمت -بتوفيق من الله- في رفع الطاقة الإنتاجية للمجمع عما كان عليه في السنوات الماضية؛ حيث حقق المجمع التشغيل الذاتي خلال سنتين بقفزة في عملية الإنتاج بـ100%؛ حيث أنتج 18 مليون نسخة من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام والإصدارات وبنفس التكلفة وبجودة أعلى وبكوادر سعودية؛ بخلاف الـ33 عامًا السابقة التي كان معدل الإنتاج السنوي فيها 9 ملايين نسخة سنويًّا، كما أن المجمع هذا العام حافظ على مستوى الإنتاج رغم جائحة كورونا، وحظيت أعماله بإشادة واسعة من قيادات إسلامية بعدد من دول العالم أبدوا خلالها شكرهم لهذه الجهود التي تقدّمها القيادة الرشيدة بالمملكة في خدمة القرآن الكريم والعناية به ونشره في أنحاء العالم؛ منوهين بحجم الإنجازات التي تحققت للمجمع رغم جائحة كورونا.

وأضاف قائلًا: "قمت خلال جولتي الأخيرة بالمجمع، بتدشين 6 مشاريع جاءت على النحو التالي هي: طباعة مصحف جديد من المقاس العادي 13.5×19.3سم، لم يلتزم فيه بأن تنتهي كل صفحة بآية.. وإصدار نسخة جديدة من المصحف الكبير مقاس 35×24.5سم وطبع بالخط الجديد المحسن، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية (التغالوغ) وهي اللغة الرسمية للفلبين وعدد الناطقين بها (50) مليون نسمة، وإضافة 14 ترجمة على موقع المجمع على الإنترنت، وهي (الأمازيغية بالحرف العربي، والباسا، والتغالوغ، والدغبانية، والطاجيكية، والملايوية، والمندرية، والأنكو، والتركية، والتلغو، والفارسية، والفيتنامية، والمليبارية، والنيبالية)، والتفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة بموضوعات مختارة يحتاج إليها ذوو الإعاقة ضمن ستة إصدارات في الموضوعات التالية: (العقيدة، والطهارة، والصلاة، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق والآداب)، إلى جانب إطلاق مشروع التجوال في المسجد النبوي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، والذي يهدف لإطلاع زائري المجمع على الجهود العظيمة التي تقدمها الدولة في العناية بالحرم النبوي؛ حيث يحتوي مجموعة من الصور عالية الجودة بتقنية 360 درجة، تشمل المسجد النبوي القديم كاملًا، بدءًا من مدخل باب السلام، ومرورًا بمسار باب جبريل والروضة الشريفة والحصوتين، ومسار باب الرحمة، والساحات الخارجية، ومن أعلى المنارات، ومعرض المخطوطات وغيرها.. وتتيح نظارات الواقع الافتراضي مشاهدة الصور البانورامية طِبقًا للواقع داخل المسجد النبوي".

وتابع أنه في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 30 مليون معتمر وزائر كل عام؛ فقد أصدرت توجيهين تَضَمّنا الآتي: زيادة إنتاج المجمع لهذا العام إلى 18.150.000 نسخة من مختلف الإصدارات والأحجام، وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف، ووجهت بالعمل على الانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك في غضون ثلاثة أشهر، والذي يُستخدم للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي على اختلافها، ويدعم إدراج الآيات القرآنية مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية التي تستخدمها دور النشر؛ إذ تكمن أهمية التطبيق في أن النص القرآني المستخدم فيه مراجع ومعتمد من قِبَل جهة مرجعية موثوقة وهي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وأوضح أن الهدف تجاوز إنتاج المجمع لـ20 مليون نسخة من مختلف الإصدارات وخلال فترة وجيزة، والعمل على توفير كل ما يحتاجه المجمع ليقوم بتنفيذ المهمة على أكمل وجه، لتلبية الأعداد المتزايدة من الطلبات من مختلف أنحاء دول العالم؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن هناك خططًا وبرامج مشتركة، واتفاقيات، والتنسيق مع الجهات الدينية في البلاد العربية والإسلامية؛ حيث عقدت الوزارة 21 اتفاقية، و3 برامج تنفيذية في مجال الشؤون الإسلامية مع جهات دينية في الخارج، و6 اتفاقيات تم الموافقة عليها من المقام السامي وفي طور التباحث بشأن تحديد موعد من أجل التوقيع عليها وفي الزيارات والمؤتمرات كان لنا أكثر من 37 زيارة ومؤتمرًا؛ ومنها التنسيق مع الأزهر الشريف، وفي برنامج الإمامة في رمضان تم إيفاد 113 إمام إلى 55 دولة، والمشاركات واللجان تجاوزت 78 لجنة، ولدينا برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تشرف عليه الوزارة واستفاد منه 3.154.708 ملايين مستفيد في 63 دولة، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في رمضان، والذي شَمِلَ 72 دولة واستفادت منه 72 جهة.

الوزارة تقوم بدور خارجي مهم في خدمة الدين والوطن؛ فالمملكة هي حاملة رسالة الإسلام للعالم أجمع، وفي هذا المجال تم إقامة أكثر من 5.788.653 نشاطًا دعويًّا توعويًّا في الخارج خلال 30 شهرًا وهذا الرقم يوضح حجم الجهود التي تبذلها الوزارة في الخارج لخدمة الإسلام والمسلمين بدعم وتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نصره الله.