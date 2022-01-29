﻿وفاة "عبدالله مرعي" بعد معاناة مع المرض

توفي، مساء أمس، عبدالله بن مرعي القحطاني، أحد أعيان محافظة صامطة، بعد معاناة مرض لم يمهله طويلًا.

والفقيد -رحمه الله- كان أحد قدماء المعلمين ومربي الأجيال في صامطة، وصاحب حضور ومبادرات اجتماعية، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة.

وصُلّي عليه، بعد عصر اليوم السبت، في الجامع الوزاري بصامطة، ودُفن بمقبرة الفتاحية (شمال المحكمة سابقًا)، وتُستقبل التعازي في استراحة المتوفى -رحمه الله- جنوب شرق مطعم المسبح.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء لأسرته وذويه؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وللتواصل بالتعزية على جوال أشقائه:

عبدالرؤوف 0505766908

عبدالشكور 0500903203

عبدالواحد 0507766169

ابنه/ سعود 0580006466