"forbesmiddleeast" : "الهلال" ثاني أقوى نادٍ عربي في 2017

"الأهلي" خامساً ووجود لناديي "الاتحاد والنصر" في القائمة

احتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني كأقوى نادٍ عربي في عام 2017 بحسب موقع "forbesmiddleeast" .

واعتمد الموقع العالمي في تقييمه على عدة معايير كان من بينها عدد البطولات لكل نادٍ في بلده وترتيبه في الدوري، إضافة لتقييم الدوري نفسه ومشاركاته في البطولات القارية.

وجاء الأهلي المصري في المركز الأول وثانيًا الهلال وثالثًا الترجي ورابعًا النجم الساحلي التونسيين وفي المركز الخامس الأهلي السعودي.

ووجد في القائمة الاتحاد والنصر اللذان جاءا في المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب في القائمة التي ضمت 25 ناديًا.

