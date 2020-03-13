غانا والجابون تسجلان أول إصابات بفيروس كورونا

لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات

أكدت غانا والجابون اليوم أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.

وقالت حكومة الجابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عامًا عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.