نائب أمير الجوف: طلبة الجامعة لهم دور كبير في نشر الوعي

قال: هدفنا أن تكون الجامعة بمصاف الجامعات المتفوقة

أكد نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، خلال زيارته التفقدية لجامعة الجوف، أن طلبة الجامعة كان لهم دور كبير في المساهمة بالوعي المجتمعي خلال الفترة الماضية والذي استفاد منه الجميع.

وقال: الهدف من الجامعة ليس المشاريع فقط، بل الهدف الأسمى هو تحقيق مركز متفوقاً لتكون ضمن مصاف الجامعات المتفوقة بالدول العربية كبداية ثم عالمياً وهذا ليس مستحيلاً وليس ببعيد خاصةً وأنها تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وتأتي زيارة نائب أمير منطقة الجوف للوقوف على جهود الجامعة وما حققته منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع وأعضاء مجلسها.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن فهد، من مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عثمان بن عبدالهادي السبيلة، لشرح عن المدينة الجامعية من خلال مجسم المدينة الجامعية بعد اكتمالها، ثم التقى بأعضاء مجلس الجامعة، وشاهد عرضا موجزا عن أهم إجراءات الجامعة في مواجهة ومكافحة جائحة كورونا المستجد.

وألقى "الزارع" كلمة رحب فيها بزيارة نائب أمير المنطقة للجامعة والتي ستكون حافزاً قوياً للجامعة لمواصلة مسيرتها الوطنية الطموحة.

وقال: يشرفنا ما قامت به الجامعة من إجراءات وقائية واحترازية منذ بداية جائحة كورونا المستجد شملت جميع النواحي الإدارية والتعليمية والمجتمعية، ومواكبة التوجيهات الحكيمة في هذا الجانب، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين تقديم الجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة التي شدت انتباه العالم ونالت تقدير الدول والمنظمات، بأن الإنسان من أهم أولويات قيادة هذا الوطن الشامخ.

وأضاف: جامعة الجوف بدعم القيادة، ومتابعة وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، المستمرة، استطاعت استثمار ما يتوفر فيها من إمكانات مادية وبشرية، وبنية تحتية وإنشائية، واستمرت في أداء واجبها الوطني على أكمل وجه ولم يتوقف العمل ولا التعليم يوماً واحداً، وها هي تنفذ هذه الأيام الفصل الصيفي التعليمي عن بُعد، وكذلك أنشطة النادي الصيفي للطلاب عن بُعد، والبرنامج التدريبي لخدمة المجتمع عن بُعد.

وأردف: نحن في جامعة الجوف ندرك أن تطلعات القيادة وتطلعاتكم لا حدود لها، وأن مسؤوليتنا الوطنية كبيرة، وواجبنا تجاه الوطن والقيادة عظيم، وسنواصل المساهمة الفاعلة ونمضي قدماً في تحقيق أهداف الجامعة وأداء رسالتها وفق رؤية المملكة 2030.

وقام نائب أمير منطقة الجوف بجولة للاطلاع على نهضة الجامعة الإنشائية الشاملة وقف خلالها على المركز الاجتماعي، مستمعاً من المشرفة على المركز الدكتورة نعيمة بنت فهد المويشير، لشرحٍ عن مركز الابتكار وريادة الأعمال، كما وقف سموه على المكتبة المركزية، مستمعاً من عميد شؤون المكتبات الدكتورة حصة بنت محمد الرويلي، لشرحٍ عن جانب المكتبات وقواعد البيانات وخدمات المكتبة المقدمة للطلبة، مختتما بالوقوف على مشروع كلية التربية للبنات.

وفي ختام الزيارة، قدم الأمير عبد العزيز بن فهد، الشكر لقيادة الجامعة على ما قدموه في خدمة أبناء المجتمع والجهود التي يبذلونها في ظل الجائحة التي أنهكت العالم ، وقال: ما زلنا ننعم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين من دعم على كل الأصعدة وسخرت ميزانيتها للحفاظ على أرواح كل من يسكن على أرض هذه البلاد المباركة.