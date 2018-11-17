الجهات الأمنية تحقق في قتل مواطن بالأمواه

تعرَّض لإطلاق نار من شخص بعد خلاف بينهما

تحقق الأجهزة الأمنية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث في جريمة قتل مواطن من قِبل آخر؛ وذلك إثر خلاف بينهما بأحد المواقع جنوب الأمواه بعد أن أطلق النار عليه.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت جريمة قتل مساء اليوم السبت بأحد المواقع جنوب الأمواه؛ إذ أقدم مواطن على قتل آخر، وتم نقل الجثة للمستشفى. وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.

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17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440 08:43 PM

تعرَّض لإطلاق نار من شخص بعد خلاف بينهما

الجهات الأمنية تحقق في قتل مواطن بالأمواه

سعود الدعجاني

عسير

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تحقق الأجهزة الأمنية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث في جريمة قتل مواطن من قِبل آخر؛ وذلك إثر خلاف بينهما بأحد المواقع جنوب الأمواه بعد أن أطلق النار عليه.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت جريمة قتل مساء اليوم السبت بأحد المواقع جنوب الأمواه؛ إذ أقدم مواطن على قتل آخر، وتم نقل الجثة للمستشفى. وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.

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